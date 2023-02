Mette su l’olio per cuocere le castagnole, ma la padella prende fuoco: ustionata per fortuna solo lievemente una ragazza all’interno di un panificio alimentari. L’allarme è scattato ieri pomeriggio attorno alle 18,30 in via Risorgimento a Moie, nei pressi del civico 187 vicino all’ufficio postale. Il principio di incendio che ha interessato l’olio della padella ha sprigionato parecchio fumo all’interno del locale dove si trovavano alcuni avventori oltre ai titolari. Portando fuori la padella per scongiurare il rogo, i titolari avrebbero fatto cadere delle gocce di olio su alcuni giornali che hanno preso fuoco, ma fortunatamente l’incendio non si è sprigionato.

Gli stessi titolari hanno provveduto alla messa in sicurezza della padella e nessuno è rimasto intossicato. La ragazza che si trovava sui fornelli, oltre allo spavento, ha riportato una leggera ustione al braccio. Sul posto sono accorsi 118, vigili del fuoco e carabinieri. Fortunatamente la ragazza che inevitabilmente ha respirato anche un po’ di fumo è rimasta solo lievemente ferita e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Invaso dal fumo, il locale non ha riportato danni strutturali.

sa. fe.