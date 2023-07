Cultura e manutenzioni, ecco i fondi Salvi i festival Kum e La mia generazione

La giunta stanzia 250mila euro per la cultura e 800mila euro tra verde pubblico e manutenzioni nella variazione di bilancio salva-estate. Il documento verrà portato in consiglio il prossimo 26 luglio per l’approvazione, potrebbero esserci degli aggiustamenti, ma intanto la linea è tracciata. All’assessore Bertini meno di quanto atteso, 250mila euro, per coprire ciò che resta del cartellone estivo e dei due eventi autunnali principali: Kum e La Mia Generazione. Le edizioni 2023 sono salve, ma sarà necessario reperire altri finanziamenti: "I due eventi sono confermati, ma saranno pure ‘tagliati’, non potevamo fare altrimenti. Era la nostra prima variazione al bilancio, c’erano delle scelte politiche da fare" è il commento di Giovanni Zinni, assessore al bilancio. Una variazione complessiva da circa 5 milioni di euro, ma la maggior parte della cifra riguarda interventi in conto capitale, da fondi Pnrr a cofinanziamenti fino ad alcuni mutui ereditati dalla vecchia giunta che vanno ovviamente onorati. La parte più interessante, politica possiamo dire, è quella corrente e qui Zinni ha messo a disposizione 2,1 milioni di euro: "Più di un milione per le voci che ha ricordato, i 250mila euro per la cultura, 400mila euro per il verde e gli sfalci a favore dell’assessore Berardinelli, e altrettanti per l’assessore Tombolini dedicati alle manutenzioni. A seguire ci sono tantissime altre voci, compresi 60mila euro per la sistemazione degli impianti sportivi, anche nell’ottica delle partite ospitate al PalaPrometeo per il Campionato Europeo di Volley. Per le mie deleghe sono riuscito a strappare piccole somme, penso a 5mila euro per la formazione dei gruppi di Protezione civile, 3mila dedicati a un’organizzazione che si occupa della cattura dei cinghiali e altro".

La variazione estiva dovrebbe coprire le emergenze fino alla fine di ottobre, ma prima della stesura del bilancio di previsione, la vera prova del nove per la nuova amministrazione, è certo che in autunno sarà presentata una ulteriore variazione di bilancio alla luce dei fondi che dovrebbero arrivare dalla Regione. Un’ultima considerazione Zinni la fa denunciando quella che ai suoi occhi è un’anomalia: "La vecchia amministrazione ha acceso mutui per 76 milioni di euro dal 2015 a oggi – attacca Zinni – Soltanto nei primi sei mesi del 2023 ne ha attivati per 11,3 milioni di euro, con la soglia prudenziale dalla Corte dei Conti che ‘consiglia’ di non superare i 10,9 milioni all’anno. Hanno fatto campagna elettorale investendo".

Pierfrancesco Curzi