Cultura, ecco la rivoluzione: "Spazio alle nuove proposte"

Big e nuove proposte con il criterio della "Manifestazione d’Interesse": sullo stile del Festival della Canzone di Sanremo, il Comune scorpora il budget per le associazioni culturali della città e taglia quasi a metà le risorse per le iniziative storiche. Il 40% dei 250mila euro messi a bilancio, infatti, sarà dedicato a nuove iniziative culturali, quindi per quelle che l’amministrazione definisce ‘storicizzate’ toccheranno circa 130mila euro complessivi. Guardando al passato, l’ultimo budget messo in campo dalla vecchia amministrazione, a inizio 2022, si aggirava attorno ai 360mila euro, a cui vanno aggiunti i due festival più costosi, Kum e La Mia Generazione che più o meno hanno il peso dell’UlisseFest, 300mila euro. Oltre ai fondi ci sono grosse novità sulla logistica, come annunciato alcune settimane fa in commissione dall’assessore alla cultura, Anna Maria Bertini. Le attività si svolgeranno al Porto Antico, Cittadella, piazza del Plebiscito, Parco di Posatora, pineta del Passetto, piazza Cavour, piazza San Francesco, piazza Ugo Bassi, borghi (frazioni), Palombina e Collemarino. Capitolo a parte per il Lazzaretto, con la corte della Mole utilizzabile esclusivamente per eventi classici (musica, teatro e danza) con una capienza massima di 200 posti seduti, oltre all’uso dell’Auditorium e della Sala Boxe. Musica e spettacoli sì insomma, ma solo di un certo tipo.

È uscita così, dalla seduta di giunta di ieri, la manifestazione d’interesse per presentare le proposte culturali del 2024; di sicuro un cambio di approccio rispetto al passato. Con queste prerogative l’incontro del 23 febbraio prossimo tra una delegazione di associazioni culturali cittadine e il sindaco Daniele Silvetti potrebbe non rivelarsi così sereno. La mancanza di chiarezza, fino a ieri, e l’incertezza hanno spinto le associazioni a uscire pubblicamente con una presa di posizione molto netta nei confronti della giunta di centrodestra. Un’uscita che al sindaco non è affatto piaciuta, come ribadito nell’intervista rilasciata al Carlino. Per ora il vertice del 23 febbraio resta in scaletta, ma non è da escludere che le cose possano cambiare nei prossimi giorni.

Intanto, con la manifestazione d’interesse ufficialmente attiva, mercoledì 14 febbraio si aprono i termini per aderire e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 marzo 2024 entro le 12. Possono partecipare le associazioni che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e che siano iscritte nell’apposito registro, i Comitati formalmente costituiti, con sede ad Ancona o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, organismi no profit, anche se non hanno sede sul territorio, purché le loro attività o iniziative riguardino la comunità locale.

Le attività ammesse sono: danza, festival e rassegne, cinema, conferenze, mostre. Ma sono le cifre ‘economiche’ quelle destinate a far discutere: "Per ciò che concerne la ripartizione delle risorse per attività, alla danza sarà riservata una dotazione di 35mila euro complessivi, ai festival e rassegne 100mila euro, al cinema 40mila euro, alle conferenze 50mila euro, alle mostre 25mila euro. L’importo massimo erogato a progetto prevede 10mila euro per la danza, 15mila per festival e rassegne, 12mila per il cinema, 10mila per le conferenze, 5mila per le mostre.

Pierfrancesco Curzi