Cultura ed eventi Silvetti, doppio rebus: nominare l’assessore e lanciare il programma

La cultura e un doppio rebus per Ancona. Da una parte la soluzione del primo dilemma, ossia trovare l’assessora in grado di coprire la casella mancante della giunta Silvetti, dall’altra iniziare subito a pianificare la stagione estiva, o meglio come intervenire sul cartellone. Il sindaco di Ancona si è preso un giorno in più per la fumata bianca e la nomina ufficiale dovrebbe arrivare entro la giornata di domani per poi procedere alla presentazione dell’intera squadra di governo martedì mattina. C’è un ultimo tassello da affrontare per far pendere la bilancia dalla parte di una delle due figure che hanno superato una sorta di casting durato giorni e sono arrivate alla sfida finale. Ancora massimo riserbo sui nomi, la partita è seguita direttamente da Silvetti che sull’assessora alla cultura ha voluto carta bianca tenendo fuori i partiti da quella scelta. Non è da escludere che tra le due contendenti non ci sia la preside dello scientifico Maria Alessandra Bertini, di sicuro non dovrebbe esserci la sindacalista della scuola Paola Martano: "Non sono stata contattata da alcun membro della maggioranza di governo della città per alcun incarico nella nuova giunta. Il fato che qualcuno _ spiega la Martano al Carlino _ abbia pensato a me quale nome ‘tecnico’ mi fa piacere. Conferma la bontà e la correttezza del sindacato Snals, di cui faccio parte, autonomo ed equidistante dagli schieramenti politici, valori che non posso e non voglio annullare con un impegno amministrativo in prima persona, per quanto come assessore ‘tecnico’". Chiunque siederà sulla poltrona di Palazzo Camerata dovrà, tuttavia, dare subito un segnale. A partire dal cartellone della Mole, in pratica già impostato dalla vecchia giunta e dall’assessore uscente, Paolo Marasca. L’aspetto tecnico e logistico degli appuntamenti in calendario è stato predisposto in ogni dettaglio, compresa la parte del perdonale operante e della comunicazione. Resta da capire quali delle rassegne in programma verranno finanziate dalla nuova giunta comunale. Si parte da Gulliver Rock coi Marlene Kuntz, evento coperto dall’Università, così come autonomi saranno Sconcerti e Acusmatic garantiti dall’Arci (che gestisce anche il Lazzabaretto, la cui concessione è valida fino all’estate 2024 compresa). Il resto sarà legato alle decisioni di Silvetti e della giunta. Da giugno a settembre ecco il resto degli eventi: Spilla, Punta della Lingua, Festival Jazz, Conero Dance Festival, Adriatico Mediterraneo, Festival della Storia. Discorso diverso per il festival La mia Generazione a settembre e Kum a ottobre che richiederanno uno sforzo economico più importante.