Cultura in affanno, eventi in bilico La Bertini: "Siamo sotto terra"

di Raimondo Montesi

Come sarà l’estate anconetana in tema di eventi culturali e di intrattenimento? Se in passato già da tempo si sarebbe potuto rispondere alla domanda, visto che gli eventi vengono programmati con un certo anticipo, quest’anno rispondere è più difficile. Inevitabilmente, visto il cambio dell’amministrazione comunale. L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini sta incontrando i rappresentanti delle varie associazioni che organizzano festival e rassegne varie, seguendo un ordine ‘cronologico’, in modo da decidere sugli appuntamenti più vicini nel tempo. Tra le associazioni c’è preoccupazione, perché i tagli ai finanziamenti comunali rischiano di mettere in seria difficoltà la programmazione. Su questo punto però l’assessore Bertini tiene a precisare che "non stiamo cancellando degli eventi, ma solo riducendo i finanziamenti in base alle risorse che abbiamo a disposizione, come sempre quando si fa un budget. Non è che in passato si davano tutti i finanziamenti che le associazioni richiedevano". A proposito di risorse a disposizione, Bertini nega che il Comune abbia a disposizione 200mila euro, cifra che la precedente amministrazione sostiene di aver destinato alla cultura, e che avrebbe ‘coperto’ la stagione estiva, e altro ancora. "Questi 200mila euro non ci sono. Ce ne sono 76.50. Magari ci fossero 200mila euro. Se ci fossero saremmo a cavallo. Invece siamo sotto terra". L’assessore sottolinea poi un altro elemento: "Noi diamo contributi diretti alle associazioni, ma spesso non si pensa all’aggravio rappresentato da costi che non vengono mai conteggiati: il montaggio e lo smontaggio di un palco, ad esempio, il service, le spese per la sicurezza". Quanto ai finanziamenti e alla loro distribuzione temporale, l’assessore dichiara che "finora abbiamo messo le risorse che abbiamo a disposizione per gli eventi alla Mole Vanvitelliana. Ma poi, dopo l’estate, c’è la stagione di prosa, e tutto il resto. Comunque faremo la variazione di bilancio". I tagli, in ogni caso, si annunciano pesanti, vista la "difficile situazione economica" in cui si trova il Comune. L’agenzia Comcerto, che organizza il festival ‘Spilla’, ha subito una decurtazione del 50 per cento. L’associazione Nie Wiem, quella di ‘Corto Dorico’ e ‘La Punta della Lingua’, del 25 per cento. Sembra a forte rischio anche il festival ‘La Mia Generazione’, che potrebbe ‘trasferirsi’ in un’altra città, sempre delle Marche.