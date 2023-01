Cultura in lutto, addio alla prof Anna Montanari

Cultura in lutto, si è spenta Anna Montanari. Il 6 gennaio scorso aveva compiuto 83 anni. Insegnante di matematica in pensione, ha avuto come alunni centinaia di senigalliesi iscritti all’Istituto Tecnico per Geometri Enzo Ferruccio Corinaldesi dove per anni ha svolto anche il ruolo di vice preside. Una volta raggiunta l’età pensionabile, la prof Montanari non ha mai smesso di coltivare la sua passione: la cultura. Oltre ad aver aderito a numerose iniziative di tante associazioni culturali della città, è stata socia attiva dell’Archeoclub dove i membri la ricordano con grande affetto.

Nubile, era molto conosciuta e da sempre viveva in centro storico dove negli ultimi anni era solita passeggiare nel tardo pomeriggio. Lascia il fratello Carlo, ex fondatore e presidente di Ala (associazione lotto all’amianto), costituita nel 2004 e che ha terminato la sua attività un anno fa. Ieri mattina alle 9,30 nella chiesa di San Martino sono stati i celebrati i funerali della prof Montanari, molti i suoi ex studenti che hanno voluto partecipare lasciando un ricordo. In tanti hanno voluto salutarla anche sui social dove con aneddoti e vecchie foto hanno ricordato momenti spensierati insieme alla classe e alla loro professoressa di matematica.