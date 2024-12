Cultura in lutto, è morto . Gabriele Autizzi

Addio a Gabriele Autizzi, ex vignettista del Resto del Carlino: aveva 78 anni. Famoso per disegni e caricature viveva Montemarciano con la moglie Lorella. Un artista a tutto tondo, dalla pittura alla scultura, passando per caricature e disegni, opere singolari per cui si è sempre contraddistinto. Sonetti e poesie in stile Trilussa, per un uomo che non si è mai fermato nemmeno di fronte ad una malattia che a poco a poco gli ha tolto tutto. Ironico, talentuoso in ogni campo, anche nel lavoro che ha svolto per moltissimi anni presso Telecom, per poi dedicarsi completamente all’arte che lo ha portato a conoscere fino ad allacciare un’amicizia con il fotografo senigalliese Mario Giacomelli. Nel 1990 è stato premiato a Torino nell’ambito della rassegna "I giovani e la pubblicità"; nel 1992 ha esposto al Jacob Jovits Center di New York, al Palazzo delle Esposizioni di Stoccolma, al Museo Nazionale di Budapest e alla "Biennale dell’umorismo e della satira" di Gabrovo in Romania. Nel 1993 ha avuto il Primo premio a "Tempo reale" di Rai 2 con il racconto "Il sorriso è proibito per tutti", mentre nel 1994 ha conseguito il primo premio al "Fax art" della rivista Max delle Edizioni Rizzoli. Nel 1995 ha esposto a Beaulieu sur Mer in Francia ed ha ricevuto il Premio Dominikos Theotokopulos con l’opera "Gocce azzurre per la seconda bocca di Polifemo". Nel 1998 il Ministero dei Beni Culturali gli ha affidato la decorazione artistica degli uffici di direzione degli istituti di pena delle Marche.