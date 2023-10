Cultura in lutto: morto a 89 anni Mario Sasso

Addio all’artista Mario Sasso, nato a Staffolo e cresciuto a Jesi e considerato il pioniere della videoarte in Italia. Si è spento ieri a Roma a 89 anni. Con un importante passato da pittore e forte di prestigiosi premi e riconoscimenti, Mario Sasso dalla seconda metà degli anni Novanta ha concentrato la propria attenzione sulle videoinstallazioni, genere nel quale riassumeva compiutamente la ricerca nel campo pittorico e la sperimentazione e ibridazione tecnica e linguistica sul versante multimediale. A marzo scorso in pinacoteca è stata presentata alla cittadinanza l’opera restaurata di Mario Sasso dal titolo: Icona 1943 – Le tute blu contro la guerra, ritrovata in pessime condizioni presso la Casa del Popolo di via XXIV Maggio. In quell’occasione Mario Sasso si collegò da Roma dove viveva in streaming. I funerali saranno celebrati sabato nella capitale. Nel 1958 la sua prima collaborazione, come grafico, con la Rai. Due anni dopo ha firmato la sua prima sigla televisiva per il programma "Non è mai troppo tardi" di Alberto Manzi. La sua indole di sperimentatore lo ha poi portato a proseguire la ricerca pittorica, quella della progettazione grafica e quella legata alle nuove tecnologie.