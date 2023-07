Cultura, l’incubo dei tagli "Pochi soldi, eredità povera Costretti a ridurre gli aiuti Ma solo progetti di qualità"

E’ cambiata la giunta comunale, come è noto a tutti. E ora molti si chiedono se gli eventi e le rassegne che da tempo caratterizzano la vita culturale di Ancona continueranno o saranno cancellati, magari sostituiti da altri che rispecchiano maggiormente le idee della nuova amministrazione. E se, in concreto, riceveranno ancora i contributi di cui hanno beneficiato. La risposta del neo assessore alla cultura Anna Mari Bertini è chiara: "Non conterà l’orientamento politico, ma la qualità, la congruità dei contributi e il rigore nel concederli". L’assessore cita a tal proposito i bandi: "Dal prossimo anno li faremo in modo che vengano presentati dei progetti a tutti gli effetti. Basta a domande fatte con una modulistica incomprensibile". Insomma, visto che si tratta di denaro pubblico, non sono ammesse ‘leggerezze’, o incompetenza. Da questo punto di vista Bertini è la persona giusta al posto giusto. L’impegno che la attende è grande, ma lei ne è pienamente consapevole: "Ho già incontrato quasi tutte le associazioni culturali. Sono realtà che fanno investimenti economici, e che vorremmo aiutare come chiedono. Purtroppo l’eredità che abbiamo ricevuto è molto ‘povera’. Così, se prima veniva concesso il 40 per cento di quello che le associazioni chiedevano all’amministrazione comunale, ora dobbiamo ridurre del 10 per cento tali contributi. Confidiamo che tutte continuino a svolgere le loro attività, magari ritagliandole, riconfezionandole. E’ un momento in cui ci dobbiamo vicendevolmente adattare alla situazione attuale. Detto questo, è importante che Ancona abbia la sua stagione, a cominciare dalla Mole, che è diventato un richiamo fisso. Ho parlato anche con l’Arci, che è giusto coinvolgere anche perché si occupano del Lazzabaretto e dell’Arena Cinema. Loro non hanno chiesto finanziamenti".

L’assessore ricorda poi un fatto a cui di solito non tutti pensano: "Quando si organizza un evento non c’è solo il contributo cash, ma ci sono costi che l’amministrazione comunale deve sostenere: il personale, i locali, il service". A tal proposito, c’è chi attende una risposta riguardo all’utilizzo delle Muse. E’ Cristiano Marcelli della Luna Dance Center: "Per il rischio pioggia abbiamo dovuto spostare uno spettacolo, non rinviabile, dalla Mole alle Muse. Il costo del teatro sarebbe pari al contributo che abbiamo ricevuto. Per il resto l’assessore ha confermato quanto stabilito dalla precedente giunta, per evitarci problemi organizzativi". Diversa, a quanto pare, la situazione di Nie Wiem, il cui presidente Valerio Cuccaroni rivela che "ci è stato annunciato un taglio del 25 per cento. Da 16mila euro a 12mila euro. Noi in tutto ne abbiamo chiesti 24mila, di cui 8mila per gli eventi che sostituiscono il festival ‘Art+b= love?’. Noi siamo un’azienda culturale, un’impresa con 150mila euro di bilancio annuo, e un fido bancario che dipende dai contributi che riceviamo. La nostra situazione è abbastanza preoccupante. Eppure portiamo pubblico ad Ancona, facciamo conoscere la città, su cui abbiamo un impatto reale, oltre che simbolico. Investire nella cultura 24mila euro significa avere un ritorno di quattro volte maggiore".

r. m.