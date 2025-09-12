Cultura, musica e sport. Ancora un mese di eventi per il settembre dorico

La fine dell’estate anconetana offre ancora una ricca serie di eventi, tra cultura e intrattenimento. Dopo il momento clou della ‘Festa del Mare’, con i suoi tre giorni densi di iniziative culminati con il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio al porto, gli spazi più importanti della città continuano ad ospitare appuntamenti interessanti. Come la Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’, che ospita la rassegna ‘Ancona Cultura Aperta’.

Mercoledì prossimo (ore 17,30) è atteso Stefano Zuffi (nella foto), storico dell’arte ed ex curatore della pinacoteca stessa. Il giorno dopo, alla stessa ora, sarà la volta di Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche a Urbino e della Direzione Regionale Musei delle Marche. Due gli incontri con Enrico Maria Dal Pozzolo, docente di Storia dell’arte moderna presso l’Università di Verona: lunedì 29 (ore 19.30) in Pinacoteca e martedì 30 (ore 17.30) al Ridotto del Teatro delle Muse. Alla Mole Vanvitelliana, prosegue fino alla fine del mese la mostra di Giorgio Cutini.

Domenica il capoluogo ospita anche la Festa dello Sport, che trasformerà il cuore della città in una palestra a cielo aperto con dimostrazioni, tornei e attività aperte a tutti. Riprendono, infine, le passeggiate di ‘Ancona Cammina’. Primo appuntamento venerdì 19 (ore 21) con l’itinerario Adriatico-Passetto, che tra le sue tappe prevede piazza Roma, via Orsi, via Panoramica e il Passetto (circa 6,5 chilometri). Il programma copre tutti i venerdì fino al 5 dicembre. Info www.comune.ancona.it.