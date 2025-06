Cumulo di vestiti abbandonati davanti alla sede dell’Univpm

Degrado davanti agli uffici della sede universitaria di Univpm in via Oberdan. Da giorni, ormai da più di una settimana, un cumulo di vestiti abbandonati sulle scale di uno degli ingressi della sede che dà anche su via Palestro, è lasciato in bella vista senza che nessun funzionario o dipendente dell’ateneo dorico sia in grado di rimuoverlo. Una questione di decoro in una zona già abbastanza degradata dove la pulizia non è garantita e dove, a parte il taglio delle erbacce attorno al rudere della piazzetta san Martino, regna l’incuria. Quei vestiti abbandonati a terra tuttavia gridano vendetta, anche e di più perché sulla porta attigua è stato affisso uno dei cartelli per indicare il seggio per le elezioni del nuovo rettore giovedì scorso. Chi ha affisso quel foglio si sarà sicuramente accorto di quegli abiti eppure non ha fatto nulla.