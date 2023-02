Cuoco arrestato con cinque chili di eroina "Un errore, chiedo perdono: ho moglie e figli"

di Marina Verdenelli

Da cuoco si improvvisa corriere della droga e la guardia di finanza lo trova con cinque chili di eroina. Lo chef è stato arrestato lunedì, al porto dorico, dopo un controllo fatto durante gli sbarchi da una nave proveniente dall’Albania. Era mattina quando l’uomo, 50 anni, di nazionalità albanese, dipendente dello stesso traghetto a bordo del quale aveva viaggiato, è stato fermato dalle Fiamme gialle che lo hanno notato scendere con uno zainetto sulle spalle. I militari si sono insospettiti sul fatto che il membro dell’equipaggio lasciasse l’imbarcazione e così lo hanno perquisito. Nello zaino aveva 5 chili di eroina, racchiusi in un unico involucro. Un quantitativo unico che era destinato ad uno spacciatore proprio fuori dallo scalo ma dal quale l’albanese non è mai arrivato. I finanzieri lo hanno fermato prima arrestandolo con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Dopo le manette è stato portato in carcere a Montacuto. Ieri mattina si è tenuta la convalida dell’arresto, con la gip Sonia Piermatini, direttamente dalla casa circondariale. Assistito dall’avvocato Tommaso Rossi ha risposto alle domande della giudice ammettendo le sue responsabilità. "Ho fatto una cavolata – ha spiegato il cuoco – non so nemmeno io perché mi sono comportato così. Non sono un delinquente, ho moglie e figli". Poi ha chiesto scusa raccontando che doveva consegnare quello zaino ad una persona che lo aspettava fuori dal porto e che solo alla consegna della droga sarebbe stato pagato. Ma i finanzieri sono stati più veloci di lui.

Il 50enne è risultato incensurato, apparentemente un insospettabile, con un lavoro stabile e la fedina penale pulita. A bordo del traghetto sul quale lavora fa il cuoco. La droga l’avrebbe presa prima di imbarcarsi e custodita per tutta la attraversata. Sulla sua provenienza la guardia di finanza sta facendo accertamenti, per risalire a chi potrebbe averlo rifornito e soprattutto a chi era destinata una volta arrivato ad Ancona. Una parte probabilmente sarebbe rimasta proprio nel capoluogo dorico, per lo spaccio lungo la costa. Ai baschi verdi sarebbe arrivata una segnalazione su cui hanno voluto approfondire e che ha portato dritti dritti al traghetto. Fino a ieri pomeriggio la giudice, che si è riservata dopo aver sentito l’arrestato, non aveva ancora sciolto la riserva sulla convalida dell’arresto e se trattenere il cuoco in carcere.