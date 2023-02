Droga Ancona, il cuoco sbarca dal traghetto con 5 chili di eroina: arrestato

Guardia di Finanza, foto generica

Ancona, 8 febbraio 2023 - Arrestato per droga non appena sbarcato dal traghetto a bordo del quale lavorava come cuoco: nello zainetto che teneva in spalla, il 50enne albanese nascondeva la bellezza di cinque chilogrammi di eroina.

Lo zainetto sospetto

L'uomo è stato fermato lunedì mattina dalla guardia di finanza che stava eseguendo controlli anti-droga mirati al porto. Era sceso dall'imbarcazione, proveniente dall'Albania, e aveva in spalla uno zainetto. Questo particolare ha insospettito i militari che lo hanno fermato e gli hanno chiesto di aprirlo. All'interno c'era un involucro contenente un unico 'pezzo' di eroina, non ancora suddiviso in dosi. I finanzieri hanno arrestato il 50enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio e lo hanno trasferito nel carcere di Montacuto su disposizione del pm di turno.

Oggi si è tenuta l'udienza di convalida, in carcere, davanti alla gip Sonia Piermartini.

Le ammissioni dell'arrestato

L'arrestato, difeso dall'avvocato Tommaso Rossi, ha ammesso di essere un corriere ma improvvisato e di aver fatto una leggerezza.

Il cuoco, incensurato, avrebbe dovuto consegnare la droga a qualcuno al suo arrivo ad Ancona; dopo la consegna sarebbe stato pagato ma l'eroina è stata intercettata prima e sequestrata. La gip si è riservata la decisione sulla convalida dell'arresto.