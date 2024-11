Cuore di cioccolato con vista Natale

La spiaggia di velluto si trasforma per tre giorni nella città del cioccolato, al via domani la kermesse di Confartigianato ‘Choco Senigallia – il gusto arriva in città’. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di piazza del Duca, fulcro delle iniziative di Natale che partiranno il 30 novembre. Un modo per destagionalizzare e tenere viva la città, soprattutto nel week-end, quando in molti scelgono Senigallia come meta di una gita fuori porta. Dieci gli espositori che troveranno spazio nelle suggestive casette in legno a dare un assaggio del Natale alle porte, mentre uno spazio laboratorio – gioco sarà riservato ai più piccoli. "Senigallia è un territorio vivo ed è importante che gli eventi siano articolati lungo tutto l’anno. Lo scopo è catturare l’interesse dei senigalliesi e di chi arriva da fuori, destagionalizzando sempre di più il turismo con progetti che abbiano una valenza economica e un alto valore qualitativo" spiegano Egidio Muscellini e Francesca Pretini, Presidente e Responsabile dell’Area territoriale di Senigallia. Ma si guarda già al Natale con il cielo stellato già allestito in piazza Roma e piazza Garibaldi, in attesa di luminarie importanti e installazioni led che renderanno ancor più magica la città agli occhi dei bambini. Per i più piccoli sarà allestito anche l’iglù magico al Foro Annonario, le iniziative non interesseranno solo il centro storico, ma anche il lungomare e le frazioni. La Rotonda sarà la protagonista del lungomare Marconi dove per la prima volta saranno illuminati anche i giardini del molo di levante. "Ci piacerebbe che i diportisti illuminassero le loro imbarcazioni, già qualcuno lo aveva fatto lo scorso anno di sua iniziativa – spiega Simona Romagnoli, assessore al turismo – sarebbe un bel colpo d’occhio anche dall’alto". Non solo luminarie ci saranno anche numerose iniziative per far calare la città nell’atmosfera natalizia: non mancherà il mercatino di Natale e naturalmente il protagonista: Babbo Natale che farà visita alle frazioni dove saranno allestite anche luminarie e installazioni. Confermato il Capodanno in piazza: "Sarà sicuramente una festa – spiega Alan Canestrari, assessore alle attività economiche – ci sarà musica, ma nessun concerto. Gli esercenti hanno necessità di lavorare e quella è una serata solitamente da sold out e anche per questo abbiamo voluto evitare che tutte le persone convogliassero in piazza già dalla prima serata. Stiamo valutando alcune proposte e decideremo in questi giorni. I cachet di artisti di ‘nome’ superano i 40 mila euro ed inoltre è una serata in cui ci sono molte variabili, una su tutte, le condizioni meteo. Sarà comunque una serata di festa e in musica con tanto di brindisi in piazza come da tradizione".