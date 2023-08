Cuore di mamma "Dai campionati studenteschi, al mondo intero"

"Ha iniziato a fare salto in alto a Osimo con la scuola, noi l’abbiamo un po’ caldeggiato, perché avevamo visto che in effetti un giorno ha fatto un salto, bello e alto. Saltava come il papà senza che lui l’avesse mai visto saltare. In secondo superiore ha iniziato a vincere i campionati studenteschi". Questo il percorso iniziale di Gimbo per scalare le vette mondiali del salto in alto raccontato da sua mamma, Sabrina Piastrellini. Da Osimo, dal Corridoni Campana è iniziato tutto. Nella città senzatesta portava avanti basket e atletica. "Poi a un certo punto ovviamente il papà gli ha detto: ‘O fai l’uno o fai l’altro’. Certo che noi vedendo le sue doti abbiamo insistito molto per il salto in alto" rivela la mamma, classe 1962, ex specialista di salto in lungo vestendo la maglia dell’Endas Sigillo Ancona. "Poi si trasferì a scuola ad Ancona continuando a fare i campionati studenteschi e iniziando a gareggiare sempre con l’Atletica Osimo. Quando passò alle Fiamme Gialle penso che sia stato uno dei primi in Italia". Gimbo un carattere esuberante. "E’ stato sempre un ragazzo molto attivo, quasi ‘iperattivo’, doveva dire la sua in ogni settore. Finché non arrivava a quello che voleva insisteva parecchio, molto determinato e anche capace". Bravo nello sport, ma anche a scuola. "Era abbastanza bravo per quello che studiava. Dopo il primo anno non è stato più rimandato. Ha cambiato scuola perché a Osimo erano rigidissimi, mentre ad Ancona è stato accolto un po’ meglio nel liceo scientifico Savoia Benincasa. Seppur tra una discussione e l’altra. Perché a scuola era tanto birichino, non era semplice gestirlo, ma la maggior parte dei docenti lo hanno compreso e hanno cercato di assecondarlo un po’. Così è riuscito a trovare e a concentrarsi per la sua strada. Ha iniziato anche l’università dando qualche esame di economia, ma poi si è dovuto dedicare allo sport, perché era impegnativo portare avanti entrambe. Non so se continuerà in futuro". Gimbo è diventato grande, ma… Nonostante le vittorie e le glorie conquistate la sua iperattività è rimasta. "Gianmarco ha tutto un suo modo di concentrarsi che a volte alcuni pensano che sia dispersivo, ma quello è il suo. Ognuno ha il suo percorso di vita e il suo percorso per concentrarsi". Un percorso vincente visto che in sette anni TambOro ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Da bambino a uomo. "Martedì gli ho detto solo: ’Sei un grande uomo, ormai sei libero, fai la tua strada e hai realizzato il tuo sogno’. Firmato mamma Sabrina che lo abbracciato allo stadio ungherese e poi aspettato a Casa Italia fino a quasi le tre. "Lo abbiamo accolto e applaudito, poi ha mangiato ed è ripartito per fare festa e colazione fino all’alba con gli amici".