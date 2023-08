"Cuore verde" al Conero Festival, omaggio a Dalla

Al teatro del Conero di Sirolo, in occasione del Festival del Parco 2023 "Cuore verde delle Marche" sulla bellezza della natura, sugli animali che vi abitano e sui suoi ecosistemi, giovedì alle 21.15 la rassegna si aprirà con il concerto per Lucio Dalla. Il tributo si intitola "Come è profondo il mare" con Stefano Fucili (autore e cantante della Pressing di Lucio), Iskra Menarini (voce iconica di Lucio con "Attenti al lupo!) e la band Piazza Grande, fra cui Tommy Graziani, figlio di Ivan, e talentuosi musicisti Carlo Simonari, voce e pianoforte, Tommy Baldini (chitarre), Roberto Panaroni (basso) e l’attore Fabrizio Bartolucci che reciterà alcuni poetici testi di Dalla. Iskra canterà la mitica "Caruso" e "4 marzo 1943" e "Canzone". Fucili proporrà un pezzo da lui scritto e cantato da Lucio Dalla.

La rassegna continua con al centro "I pesci e i conigli": giovedì serata fantastica con Max Paiella che presenterà una sua hit dalla fortunata trasmissione di Radio 2 "Il ruggito del coniglio" e prima della carrellata dei suoi personaggi comici, proporrà una interpretazione da "Il Libro dei perché" di Gianni Rodari dove racconterà storie assurde su animali e persone per la gioia di grandi e bambini. Paiella è diventato un punto di riferimento della lettura di Rodari pubblicando audiolibri per la Emons, molto utilizzati dalle Scuole.

Per la serata ci sarà un biglietto per i bambini al costo di 5 euro, i quali potranno anche visitare gli spazi didattici nel Parco del Conero.

Giovedì 17 sarà la volta di Roberto Mercadini, affabulatore fra i più apprezzati della nuova generazione post Dario Fo, scrittore, poeta, monologhista e narratore che unisce teatro e YouTube per parlare di questioni ambientali, propone "Noi siamo il Suolo, Noi siamo la Terra", un monologo per una cittadinanza planetaria fra ecologia ed ecosistema molto legato al tema della rassegna sulla natura e il paesaggio del Conero.