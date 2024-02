Cuori luminosi alla Rotonda a mare e altalena ai giardini: è San Valentino

La spiaggia di velluto si rifà il look per San Valentino, cuori luminosi sul pontile della Rotonda e un’altalena per selfie tra innamorati ai giardini Catalani.

Il costo dell’iniziativa è di mille e 700 euro. Inoltre, saranno accese anche le luci negli alberi dei giardini Catalani, molto apprezzate durante le festività natalizie. La spiaggia di velluto si prepara così ad un’esplosione di selfie pronti ad invadere i social a ventiquattro ore dallo start della Bit di Milano.

Senigallia ha tutti i titoli per diventare un simbolo dell’amore: le reliquie di San Valentino sono infatti custodite nella chiesa del Carmine ed è per questo che ogni San Valentino, in Cattedrale, si celebra la preghiera degli innamorati.

Durante il pontificato di Pio IX il Vicario di Roma donò le reliquie di San Valentino al cardinale Domenico Lucciardi (morto a Senigallia nel 1864) che, a sua volta regalò alla chiesa del Carmine. Il culto di San Valentino come patrono degli Innamorati è cresciuto nel secoli ed oggi la ricorrenza è motivo di grande festa in tutti i paesi anglosassoni e in America.

E Senigallia ha deciso di rendersi ancora più attrattiva durante questa festività che viene celebrata, proprio con delle luminarie e delle installazioni led sparse per la città, dal 2020. Tra le location non poteva mancare la Rotonda a Mare, che ha ispirato Fred Buongusto a cantare ‘Una Rotonda sul Mare’. I cuori lungo il pontile regalano un effetto unico, proprio come il gioiello sospeso tra terra e cielo. Una città che da lunedì si prepara ad accogliere anche le riprese di ‘Alex Zeno, poliziotto a modo suo’, fiction che sarà girata per lo più in città, con protagonista Marco Bocci e che finirà sulle reti Mediaset il prossimo autunno. Le riprese termineranno a giugno.