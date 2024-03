Cupramontana, compra i modellini delle auto dei carabinieri e viene truffato

Cupramontana (Ancona), 7 marzo 2024 – Vede dei modellini d’epoca delle auto dei carabinieri, pensa di essersele accaparrate e invece è costretto a rivolgersi alla stazione dei carabinieri. E’ avvenuto nei giorni sorsi quando i carabinieri della compagnia di Fabriano, in particolare quelli della stazione di Cupramontana hanno scoperto una nuova truffa. Vittima un 60enne di Cupramontana. Aveva visto in rete dei modellini delle macchine storiche dei carabinieri. Visto il prezzo ha deciso di accaparrarsi l’affare. Ha versato gli 80 euro concordati con il presunto venditore ma delle macchinine nemmeno l’ombra. Il 60enne si è così rivolto ai carabinieri che hanno avviato le indagini informatiche e sono arrivati a un 40enne napoletano già noto per reati analoghi. E’ stato denunciato per truffa. Ieri mattina inoltre si è svolto un servizio di controllo coordinato della compagna carabinieri di Fabriano con la polizia locale. In particolare sono state controllate le auto sulle strade che collegano Sassoferrato a Fabriano e le principali vie di accesso della città. Nessuna irregolarità è stata riscontrata, nonostante i numerosi controlli effettuati.