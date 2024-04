Cupramontana dedica un monumento alla strage di via Fani, domenica l'inaugurazione

Cupramontana (Ancona), 11 aprile 2024 - Concerto della fanfara dei carabinieri, inaugurazione del monumento ai caduti di via Fani e tante altre iniziative. Sono in corso nella capitale del Verdicchio le celebrazioni per il 50esimo anniversario della costituzione della locale sezione associazione nazionale carabinieri “Appuntato Domenico Ricci”, organizzati dalla stessa sezione e dal Comune, con il patrocinio della Regione Marche, Provincia di Ancona e Fondazione Carifac. Sabato alle 10 a teatro della Concordia si terrà un convegno sul tema “La strage di via Fani”, al quale interverranno lo scrittore Filippo Boni, autore del libro “Gli Eroi di Via Fani” edito da Longanesi, il dottor Giovanni Ricci, figlio dell’appuntato Domenico Ricci morto nello stesso attentato. Alle 21 di sabato avrà luogo il concerto della fdella legione allievi carabinieri di Roma. Domenica, in occasione del Raduno Interregionale Anc alle 8,30 raduno dei partecipanti in piazza IV Novembre, alle 9,30 la messa officiata dal vescovo Monsignor Gerardo Rocconi alla collegiata di San Leonardo, in piazza IV Novembre 17/18. E poi dopo la deposizione di una corona di alloro al monumento dei Caduti, alle 11,30 l’inaugurazione del monumento ai “Caduti di Via Fani” il quale è stato posizionato in un’area verde pubblica in via Ridolfi. Autore dell’opera è il maestro cuprense Franco Pierangeli. Si proseguirà poi alle 16 con la visita delle Mostre Calendari Storici – Divise Storiche. È prevista la presenza di molte persone appartenenti alle Sezioni delle Anc a livello interregionale con relativi familiari (sfileranno lungo le vie cittadine), le quali raggiungeranno Cupramontana a mezzo autobus privati, nonché della fanfara della legione Allievi Carabinieri di Roma e di due militari dipendenti che espleteranno il “servizio d’onore” in “Grande Uniforme Speciale” . L’appuntato Domenico Ricci, nato in Vallesina, tra Staffolo (che ospita il monumento di tutte le vittime del terrorismo) e San Paolo di Jesi, è morto a soli 42 anni allora: era l’autista della Fiat 130 a bordo della quale viaggiava Aldo Moro. Era il 16 marzo 1978 quando per mano delle Brigate Rosse fu rapito Aldo Moro e massacrata la sua scorta composta da 5 uomini. San Paolo, Staffolo e ora anche Cupramontana ogni anni commemorano questa pagina buia della storia italiana e l’eroe Domenico Ricci morto per svolgere il suo servizio. A partecipare alla cerimonia sarà suo figlio Giovanni che continua a portare avanti la memoria degli anni di Piombo oltrechè del padre perduto troppo presto.