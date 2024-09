Cupramontana, mette in vendita gli pneumatici ma perde 900 euro

Cupramontana (Ancona), 3 settembre 2024 – Mette in vendita quattro pneumatici nuovi on line ma viene truffata. I carabinieri avviano le indagini e arrivano all’autrice una 40enne veneta pregiudicata. Vittima un 30enne di Cupramontana. L’uomo è stato contattato della truffatrice e si sono accordati per 900 euro. Tramite artifici, la quarantenne è riuscita a farsi accreditare la somma dalla vittima. Quest’ultima quando si è accorta di tutto, ha informato i carabinieri che hanno identificato la truffatrice. Un’altra truffa è stata messa a segno a Genga. Autore un 20enne di Napoli pregiudicato, vittima un 60enne di Genga che ha esercizio commerciale ed è stato contattato dal truffatore che si è finto un suo fornitore e mettendogli fretta gli ha intimato di procedere a effettuare due diversi pagamenti altrimenti non gli avrebbe inviato la merce. Il commerciante ci è cascato e ha effettuato due distinti bonifici per un valore complessivo di quasi 3mila euro. Ma la merce non è arrivata, così l’uomo ha informato i carabinieri che hanno identificato truffatore.