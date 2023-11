Cupramontana, puliva e arraffava gioielli e tablet: 45enne denunciata dai carabinieri

Cupramontana (Ancona), 8 novembre 2023 – Faceva le pulizie in casa.. anche di oggetti di gioielli e tablet: denunciata una 45enne cuprense. Le indagini sono dei carabinieri della compagnia di Fabriano che hanno denunciato per furto in abitazione e ricettazione la donna, 45enne, di Cupramontana, addetta alle pulizie. Tutto è iniziato quando due signore di Cupramontana, 40enni, si sono accorte di ammanchi all’interno dei rispettivi appartamenti. Mai, però, risultavano segni d’effrazione alle finestre o alle porte. Erano scomparsi però gioelli e oggetti tecnologici come tablet. I sospetti sono andati sull’addetta alle pulizie, la stessa in entrambe le case. Le due proprietarie, quindi, hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri. Dalle indagini i militari hanno appurato che la donna delle pulizie, insieme a due familiari, aveva consegnato i gioielli al negozio Compro Oro che i carabinieri avevano raggiunto. Dalla documentazione in possesso all’attività commerciale si è potuto accertare che la donna delle pulizie e altri due parenti avevano effettuato tale operazione. Per questo sono stati denunciati tutti per ricettazione. Di conseguenza è scattata una perquisizione nell’abitazione della donna. Scoperti e sequestrati gli apparecchi tecnologici che risultavano di proprietà delle due 40enni cuprensi. La donna delle pulizie, quindi, è stata anche denunciata per furto. Anche ieri, intanto, sono proseguiti i controlli con posti di blocco e personale in borghese a Marischio e non solo contro spaccio e furti.