Cupramontana, si schianta contro un'auto: era ubriaco. Denunciato 50enne

Cupramontana (Ancona), 9 ottobre 2023 – Si schianta contro un’altra vettura: aveva bevuto: cinquantenne cuprense denunciato e multato dai carabinieri. È avvenuto lo scorso week end nella capitale del Verdicchio, poco fuori dal centro abitato. I carabinieri della compagnia di Fabriano hanno effettuato una serie di controlli in ottica preventiva di ogni reato nell'ultimo weekend, specie per evitare le cosiddette stragi del sabato sera. A Cupramontana hanno rilevato, non lontano dalla città, proprio l’incidente stradale in questione, avvenuto tra due mezzi. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in maniera grave. Il conducente che ha causato il sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie è stato sottoposto dal nucleo radiomobile dei carabinieri ad etilometro. Per lui l’alcol test ha fornito un valore sopra 1,5 g sul litro, tre volte il limite consentito. Per questo il cinquantenne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente ritirata e l'automobile sequestrata. I controlli continueranno incessanti anche nei prossimi giorni