Cupramontana, vedono i carabinieri e affrettano il passo: trovati con la cocaina

Cupramontana (Ancona), 3 aprile 2023 – Escono dalla pizzeria con i cartoni in mano per andare a cena da un amico, i carabinieri li seguono e trovano la droga. Nei guai due quarantenni e un trentenne cuprensi.

In azione i carabinieri della stazione di Cupramontana, compagnia di Fabriano, i quali al termine di indagini e perquisizioni hanno segnalato i tre uomini come assuntori di sostanze stupefacenti. Il fatto è venuto nei giorni scorsi. Nel corso del controllo dei carabinieri della stazione locale, la pattuglia ha notato due giovani che stavano passeggiando con la pizza d'asporto appena acquistata. I due alla vista delle forze dell'ordine hanno accelerato il passo. I carabinieri, insospettiti, li hanno fermati. Alle loro domande han dato risposte evasive. Hanno raccontato loro di andare a casa di un amico per cena.

Di conseguenza i carabinieri si sono recati insieme a casa del loro amico di Cupramontana dove c'è stata sia una perquisizione personale che dell'abitazione e del mezzo. All'interno dell'auto i militari hanno trovato un grammo di cocaina. A casa, invece, alcune tracce del consumo effettuato poco prima. Tutti e tre sono stati segnalati in prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.