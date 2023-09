"Curcio, il silenzio pesante del sindaco"

Renato Curcio a Jesi all’Hemingway mercoledì prossimo in veste di scrittore, non si placano le polemiche. Ad intervenire è anche la Lega cittadina: "Lascia sbigottiti il comportamento del sindaco di Jesi che si lava le mani come Pilato sulla presenza a Jesi dell’ideologo delle Brigate Rosse nucleo terroristico che ha macchiato di sangue la storia del nostro Paese. Mentre in altre occasioni è intervenuto a gamba tesa negando (il riferimento è alla partecipazione ad un evento in piazza delle Monnghette) di Luca Traini l’opportunità di parlare a persone a lui sgradite, ora mostra un atteggiamento da burocrate che è di un doppiopesismo inaccettabile ancor di più perché sarà a Jesi qualche giorno dopo che a Staffolo sarà celebrata la "Giornata della memoria della Regione Marche per le vittime del terrorismo delle stragi e del dovere". Il sindaco Fiordelmondo – rimarca Il segretario della Lega Angela Console – ricorda che la giornata della memoria si tiene a Staffolo, pochi chilometri da Jesi, perché è il paese natale dell’appuntato Domenico Ricci, autista della scorta di Aldo Moro, morto nella strage di via Fani proprio per mano di quel nucleo armato di cui Curcio è stato il fondatore e da cui non si è mai dissociato?"