Curcio parla a Jesi in Piazza: nessun cenno alle Br

"Oggi al centro c’è la vita di connessione che non è relazione. La connessione è sterile, le relazioni feconde come questa piazza dimostra". Così mercoledì sera sotto gli ombrelloni di piazza Pergolesi bagnati dalla pioggia Renato Curcio ospite dell’Hemingway cafè per presentare il suo nuovo libro "Capitalismo cibernetico". Un pubblico attento che ha applaudito l’ex fondatore delle Br che non ha voluto parlare degli anni del terrorismo, ma en passant parlando della sorveglianza sul lavoro ha fatto un accenno ai suoi 21 anni di carcere. "Anche in carcere ci sono gli spioncini, dietro ai quali non sempre c’era la vigilanza. Sennò io non sarei evaso" ha affermato seguito da qualche applauso della platea numerosa e composta da attivisti dei centri sociali arrivati anche da fuori provincia. Al centro del dibattito la vita iperconnessa di oggi, la quasi impossibilità di avere uno smartphone, una carta di credito e il rischio di avere i propri dati salvati e gestiti in rete. Ma anche le possibilità di orientare le masse da parte dei privati che gestiscono i social network.

sa. fe.