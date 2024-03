"Cure domiciliari, la situazione è critica"

"Cure domiciliari, la situazione più critica nella provincia di Ancona, è quella del Distretto di Jesi dove le cure domiciliari per Jesi, San Marcello, Filottrano, Maiolati, Montecarotto e Cupramontana sono svolte da 21 infermieri, suddivisi in tre gruppi". Così il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo che aggiunge: "Non risultano essere presenti le altre figure professionali che compongono il sistema di offerta delle cure: operatori sociosanitari, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, dietisti. Troppo spesso purtroppo il ricorso alle strutture residenziali è determinato dall’inadeguato sostegno che ricevono le famiglie, così come il rientro a domicilio dopo una malattia acuta che determina non autosufficienza si trasforma in abbandono terapeutico per la mancanza dei necessari sostegni sanitari e sociosanitari. Curare a casa non può e non deve essere uno slogan privo di contenuti, offensivo nei confronti delle persone che invece ne hanno necessità e diritto. Un diritto che va rivendicato con forza e determinazione".