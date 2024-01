"Curiosando", dal collezionismo al vintage

Si conclude oggi il primo appuntamento dell’anno con "Curiosando", il mercatino del vintage, collezionismo e artigianato. Il mercato torna in piazza Cavour, nella sua sede storica dopo 10 anni di assenza quando il mercatino si è svolto in piazza Pertini, e si contano oltre 90 espositori che portano in piazza curiosità, ricordi, mobili e arredi di dimore importanti, piccolo collezionismo e artigianato artistico. Tra le cose che si potranno trovare abbigliamento vintage, orologi d’epoca da collezione, libri e fumetti, dischi in vinile e cd, ceramica antica e moderna, utensili da cucina della nonna, corredi, lego.