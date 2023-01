Curiosando, il mercatino del vintage tra vinili, mobili e antichi ricordi

Il titolo è tutto un programma: ‘Curiosando’. Il mercatino di antiquariato, collezionismo e artigianato che si svolge l’ultima domenica del mese e il sabato precedente in piazza Pertini ad Ancona (dalle ore 9 alle 19) è davvero capace di suscitare la curiosità dei visitatori, perché vi si possono trovare oggetti mai visti, magari perché appartenenti a un passato ormai lontano. Il ‘rito’ si ripeterà dunque domani e dopodomani. Esposti in decine di stand e bancarelle fanno bella mostra di sé articoli che catturano l’attenzione dei visitatori, riportandolo all’arte e alla storia dei secoli passati, o più semplicemente alla propria infanzia, alla propria giovinezza.

La passione per l’antiquariato, oltre che all’amore per le belle cose del tempo che fu, è sempre alimentata poi dalla speranza di trovare l’occasione favolosa: il pezzo di design firmato acquistato come un pezzo qualsiasi, una stampa preziosa ripescata sotto una polverosa pila di carte, un vinile da collezione. Speranze, esagerazioni, ma anche episodi autentici che nutrono la curiosità e la voglia di scoprire dei tanti appassionati di cose ‘vecchie’.

Circa novanta espositori propongono tutto quello che può affascinare un appassionato di antichità o di modernariato, di rigatteria ed artigianato artistico. Il bello è proprio passare da uno stand all’altro andando alla scoperta di cose diversissime tra loro, anche nel prezzo. Certi mobili possono costare anche migliaia di euro, ma tante sono le occasioni per portarsi a casa un ‘ricordino’ che vale pochi euro. C’è chi cerca volumi antichi, e chi si accontenta di un numero di Topolino o di Zagor per completare, o almeno arricchire, la propria collezione. Nato nel 1997 in piazza del Papa, il mercatino fa ormai parte della vita degli anconetani, con le sue proposte dall’anima vintage.