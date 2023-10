Curtoni alza l’asticella: "Il Gigante? Io ci provo"

Elena Curtoni vuol rimanere là in cima e, perché no, migliorare il rendimento, già di grandissimo livello, delle ultime stagioni. La sciatrice valtellinese fa parte di diritto della nuova valanga rosa, ovvero la squadra femminile italiana di sci alpino che sta mietendo successi in ogni competizione. Insieme a Goggia, Brignone e Bassino, in quello squadrone c’è anche la Curtoni a portare a casa vittorie e risultati.

L’anno scorso ha guidato a lungo la classifica di SuperG prima di cedere nel finale la Coppetta a Federica Brignone.

Ora vuole rimanere in alto...

"Ho lavorato in estate e sto lavorando anche ora, alla vigilia del via della stagione, per riuscire a rimanere a quei livelli di eccellenza che ho raggiunto nelle ultime stagioni. E, se possibile, per migliorare ancora. L’asticella è ancora più alta…".

L’estate, dopo un breve periodo di riposo, l’ha trascorsa, come sempre, tra allenamenti sui ghiacciai europei e il mesetto a Ushuaia per rifinire la preparazione. "In Argentina, questa estate, ho lavorato benissimo, sono contenta. Siamo state un mese in Sudamerica e siamo riuscite a sciare e ad allenarci al meglio, ho portato a casa un bel lavoro. Non sono ancora super soddisfatta della mia sciata, ma prima del via della stagione c’è ancora un po’ di tempo e… quindi sono fiduciosa di riuscire a limare ancora alcune cosette e a presentarmi al via al top".

Elena nelle ultime 2 stagioni è riuscita a vincere 3 gare, due discese e un SuperG, a salire più volte sul podio e a conquistare tanti risultati nelle top 5.

"Avere un calo durante la stagione penso sia fisiologico, a me purtroppo l’anno scorso è capitato nel momento sbagliato, ma a livello di condizione sono riuscita a mantenerla per tutta la stagione perché ho centrato un podio all’inizio e, dopo aver anche ottenuta una vittoria, uno alla fine. Sono calata a metà, peccato… il nostro è uno sport pieno di variabili".

Elena è una velocista completa. "Il SuperG è la mia disciplina del cuore, non posso negarlo, ma so di aver raggiunto un livello molto alto anche in Discesa. Ora in queste due specialità vado al cancelletto con la consapevolezza di poter vincere. L’obiettivo è far bene, il meglio possibile, in Discesa e SuperG". E poi c’è il Gigante. "Tenere l’asticella alta anche in Gigante è per me propedeutico per poi andare forte anche in discesa e SuperG. Mi allenerò anche nei prossimi giorni con le gigantiste ma non so ancora se sarò al cancelletto di partenza a Soelden".

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono alle porte, Elena ci arriverebbe a 35 anni. "Sinceramente non ci ho ancora pensato, ci sono troppe variabili di qui al 2026. Io ora, anche perché gli anni passano, ragiono di anno in anno…".