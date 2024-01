Cus Ancona-Portuali. Binomio vincente

Cus Ancona e Portuali Dorica a braccetto. Le due società hanno definito un accordo di collaborazione sportiva, come previsto dalla Divisione Calcio a 5, che prevede per i ragazzi lo svolgimento di un allenamento settimanale di calcio a cinque, guidato da un tecnico qualificato del Cus Ancona, affiancato da un tecnico qualificato dei Portuali Calcio Dorica, e la partecipazione al campionato regionale Under 13 di calcio a cinque. Il Cus Ancona quindi sempre protagonista irrobustendo il progetto di sinergia ‘Il calcio incontra il calcio a cinque’, nato per dar vita a un’unione di intenti tra le due discipline, così come avviene da molto tempo in diversi paesi europei e sudamericani e come avvenuto con la GLS Dorica e i Portuali Ancona nel 2021 e ora quella più recente con i Portuali Calcio Dorica. "I risultati sono più che soddisfacenti" assicura Gianfranco Paolini, responsabile tecnico del settore giovanile dei Portuali Calcio Dorica, commentando i primi mesi di attività. "I concetti, le idee e le tecniche del futsal sono perfettamente aderenti al calcio – continua – e per questo i nostri ragazzi ne stanno traendo giovamento, in termini di qualità e creatività". "Quello che proponiamo è un vero e proprio allenamento di futsal focalizzato sulle caratteristiche principali della disciplina che è comunque diversa dal calcio a undici, ma è indiscutibilmente propedeutica a esso soprattutto se praticata negli ultimi anni dell’ attività di base e i primi di quella agonistica" le parole di Alessandro Vinci, tecnico del settore giovanile del Cus Ancona.