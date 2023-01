Cyberbullismo, incontro in parrocchia

La parrocchia di San Nicolò di Fabriano organizza per oggi un momento di approfondimento e prevenzione sul tema delle dipendenze tecnologiche e sulla piaga del cyberbullismo. Sono invitati tutti i genitori, docenti ed educatori oggi alle 12, nella chiesa di San Nicolò (a seguito della messa delle 11). All’evento organizzato da don Aldo Buonaiuto prenderanno parte gli esperti della "Di. Te", associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo che illustreranno i pericoli e i campanelli di allarme a cui prestare attenzione. L’associazione Di. Te. nasce con l’obiettivo di porsi come una risorsa professionale, innovativa e di qualità dedicata alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze tecnologiche e dei fenomeni internet correlati, come ad esempio il cyberbullismo e il fenomeno che coinvolge sempre più i ragazzi: l’hikikomori. Sarà presente l’avvocata Chiara Biondi, assessore alla Cultura e all’Istruzione, alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e Volontariato della Regione Marche.