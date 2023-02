Cybertruffe, rubati soldi dai conti correnti

Spariscono 3.600 euro da quattro conti corrente: ancora quattro cybertruffe messe a segno ai danni di altrettanti fabrianesi. Sono in corso le indagini del commissariato per arrivare agli autori. Nel corso delle ultime settimane quattro cittadini si sono rivolti al commissariato per lamentare consistenti ammanchi dai propri conti correnti e carte prepagate dopo essere stati contattati al telefono o tramite sms da presunti dipendenti postali o bancari i quali, con la scusa di aver registrato operazioni sospette, invitavano i malcapitati clienti ad aggiornare le proprie credenziali delle app mobile mediante collegamento a un link. Il metodo impiegato dagli ignoti truffatori appare sempre più sofisticato tanto da non permettere ai più di intercettare il pericolo di una possibile truffa. L’ultima denuncia è di una 60enne fabrianese che, la scorsa settimana, si è rivolta ai poliziotti per denunciare di aver perso mille euro dal proprio libretto postale e dalla carta Postpay Evolution dopo essere stata contattata da un ignoto "operatore qualificato".

La donna ha raccontato di essere stata contattata sul proprio cellulare dal numero di "Posteinfo" e avvertita di una momentanea sospensione della propria carta per il mancato aggiornamento dell’app mobile. È stata invitata ad aggiornare l’app mediante il collegamento a un link. Si è attivata così la procedura di aggiornamento con contestuale inserimento dei dati della carta prepagata. La vittima è stata poi contattata da un presunto addetto al servizio antifrode di Poste che, segnalando alcune movimentazioni sospette, la invitava a bloccare la carta e ad annullare le operazioni. L’operazione di blocco sarebbe stata possibile solo comunicando all’operatore telefonico i codici intanto inviati alla cliente tramite sms. Il procedimento si è concluso con l’assegnazione alla cliente di una mail temporanea da parte dello stesso "servizio antifrode" per accedere all’app mobile. La donna, insospettita dalle numerose telefonate ricevute da quello stesso numero nei giorni successivi, peraltro nel week end, si è recata in un ufficio postale fabrianese per chiedere chiarimenti. Visionato l’estratto conto, la 60enne ha visto che mille euro erano stati dirottati verso siti esteri. Gli altri fabrianesi truffati, con lo stesso modus operandi, hanno subito ammanchi complessivi di 2.600 euro. Poste ha pubblicato sul proprio sito un "vademecum anti-truffa" e avverte che "non possono mai essere richiesti tramite e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center le credenziali di accesso". La Polizia invita a rivolgersi alle forze dell’ordine in caso di dubbi.