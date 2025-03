Da ambasciatore a Indiana Jones: "A caccia di relitti nel mondo"

Cosa spinge un ambasciatore a smettere l’uniforme dorata per indossare i panni di un avventuroso esploratore? Stefano Benazzo ha appeso la sua feluca al chiodo e da un decennio ricalca un po’ le orme del leggendario Indiana Jones, andando in giro per il mondo in epiche e travolgenti avventure. Sarà lo stesso Stefano Benazzo, già in servizio presso le Ambasciate d’Italia a Bonn, Mosca e Washington, quindi ambasciatore in Bielorussia e in Bulgaria, a raccontare le sue storie nel corso dell’incontro con gli anconetani fissato il 1 aprile alle ore 18. Diplomatico esemplare nel corso di decenni di attività, Benazzo è uomo ricco di passioni e sono tante tra cui quella decennale di fotografo dei relitti spiaggiati nelle varie parti del globo. E non solo. E’ anche scultore, amante della vela, studioso delle locomotive a vapore, modellista architettonico con 23 modelli realizzati ed esposti, scrittore. Sarà egli stesso ad illustrare la sua attività leggendaria nell’incontro intitolato appunto "Vita da ambasciatore tra missioni e passioni", patrocinato dalla benemerita Accademia di Oplologia e Militaria nella più consona delle sedi che ben si adatta al tema, ovvero il Circolo Sottufficiali della Marina militare.

Benazzo, considerato il “padre” che ha fatto nascere a Washington una delle più belle e moderne ambasciate d’Italia nel mondo, dal 1969 inizia, in Patagonia, la ricerca fotografica di relitti di imbarcazioni negli angoli anche più remoti della terra. Cosa l’ha spinta in questa avventura?

"Dovere di memoria. Senz’altro il profondo rispetto per i marinai che erano a bordo di quelle imbarcazioni. Sono i relitti stessi che mi raccontano le storie di quegli uomini che altrimenti andrebbero dimenticate. Storie di amore che, prestando attenzione ai resti delle navi, faccio rivivere riportandole in vita. Chi non immagina e non sogna, si spegne…".

Benazzo ha fotografato ben 500 relitti in 22 Paesi spesso in condizioni estreme e rischi come quando per tre settimane in Alaska ha vissuto in una capanna senza acqua, luce e bagno...

"Alle Falkland i campi minati sulle spiagge rimasti dopo la guerra del 1982 costituirono un pericolo reale. In Mauritania raggiunsi i relitti solo attraversando il deserto evitando i momenti di tensione militare...".

Insomma si è di fronte ad un vero Indiana Jones in carne e ossa e non cinematografico, un artista, che sarà un vero piacere poter ascoltare.