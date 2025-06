Da Ancona a Trieste sulla rotta dei migranti

"Pedala con ResQ": 537 chilometri per raccontare le rotte dei migranti, da Ancona a Trieste. La bella iniziativa è partita ieri mattina proprio dal capoluogo dorico per affrontare la prima di otto tappe, da Ancona a Fano. La partenza ieri mattina dopo il ritrovo dei protagonisti che fino all’8 giugno prossimo porteranno a termine l’impresa. Non a caso il luogo scelto per l’inizio di questa pedalata interregionale è stato il porto di Ancona, per la precisione l’Arco di Traiano. Ancona, uno dei porti più utilizzati dal governo italiano dove far sbarcare i naufraghi salvati nel canale di Sicilia dalle navi delle Ong; la meta finale Trieste, il capoluogo giuliano, termine dell’altrettanto drammatica ‘Rotta balcanica’.

ResQ è una ong che fa parte della ‘flotta civile’ e assieme ad altre associazioni opera sia nel mediterraneo centrale per operazioni di salvataggio di migranti in condizione di pericolo, sia a Trieste, con attività di accoglienza: "Nel momento in cui molti di noi si preparano, durante le vacanze estive, a lunghi spostamenti per divertimento, per cultura, per sport non possiamo dimenticare che per molti la mobilità è imposta dalla necessità di fuggire dai pericoli o di ricercare un futuro dignitoso. Vogliamo pertanto collegare con le nostre biciclette luoghi significativi di queste storie di ‘Viaggiatoriinvolontari’ _ affermano i responsabili di ResQ _: Ancona ‘porto sicuro’ e Trieste alla fine del percorso attraverso i Balcani. Lo facciamo in bicicletta, facendoci carico, se pure in piccolissima parte, della stessa fatica che grava su quanti si spostano alla ricerca di protezione, ma anche con la stessa allegria che leggiamo sui volti di quanti ce l’hanno fatto e vedono aprirsi la possibilità di un futuro migliore".

Le altre tappe toccheranno Rimini, Ravenna, Lido Volano, Chioggia, Caorle, Aquileia e infine Trieste sabato 7 giugno.