Da Ancona al Sudamerica: "In nome della nostra cucina"

Da Ancona all’Argentina, passando per la Colombia, la Bolivia, l’Ecuador, il Perù, per un’esperienza on the road e per far scoprire la cucina marchigiana in Sudamerica. E’ la storia avventurosa di Alessandro Pesarini, anconetano, 43 anni che a gennaio 2023 ha deciso di mollare il lavoro nel settore moda (era e-commerce manager e consulente in varie città italiane) per viaggiare, conoscere nuove culture e stringere nuove amicizie in giro per il mondo. Ma il suo spirito imprenditoriale è emerso anche lì e così Alessandro prima decide di acquistare un van in Colombia, prima tappa del suo viaggio (dove ha anche subìto una rapina a mano armata per fortuna senza conseguenze), quindi di trasformarlo in camper e renderlo così la base operativa del progetto gastronomico "Mandondè": sì scritto all’anconetana, che significa "Ma dove andate", un richiamo forte alla città di origine. "Ho scelto questo nome anche come segno di sfida – racconta Pesarini – nei confronti di chiunque tenti di fermare un sogno". In questo caso portare la cucina italiana (e marchigiana soprattutto) in giro per tutto il Sud America facendo un po’ da food truck, lavorando in ristoranti o ostelli, vendendo conserve artigianali realizzate con prodotti locali. Prima di approdare in Argentina, dove si trova al momento, Pesarini si è fermato nei pressi di Medellin per sei mesi quindi tre mesi in Ecuador dove ha lavorato come cuoco poi altri tre mesi in Perù dove ha fatto il pizzaiolo e ancora in Bolivia dove non sono mancati gli imprevisti. "Il motore del van si è rotto – racconta Alessandro – e al momento sono a San Salvador de Jujuy al nord dell’Argentina. Ammetto che mi ha sorpreso questo posto. Ho stretto grandi amicizie e Mandondé è stato chiamato a organizzare alcune serate di cucina italiana all’interno del Mercato Centrale. E tra ravioli fatti a mano e olive all’ascolana ho conosciuto addirittura immigrati di seconda generazione con genitori anconetani. Una cosa stupenda". "Ecco – prosegue – da un lato avevo il motore rotto e dei costi importanti da sostenere e dall’altro un’esperienza umana bellissima. Non riesco a esprimere la serie di emozioni che sto vivendo".

Ma il viaggio continua e a breve Alessandro e la sua Mandondè approderanno a Ushuaia, Fin del Mundo per risalire attraverso la Patagonia sia Argentina che Cilena, per poi passare per Buenos Aires, Montevideo e prendere un volo per tornare in Italia da Sao Paolo in Brasile. "Non so dove mi porterà tutto questo – rivela il viaggiatore – ma sono pronto ad affrontarlo con molta più consapevolezza. A maggio tornerò ad Ancona e starò per 3 o 4 mesi in Italia per schiarire le idee e fare tesoro di tutte le informazioni ricevute in questi mesi. La vita che facevo mi stava stretta e l’unica cosa che mi sento di dire è che ho sempre sentito molta gente lamentarsi della propria situazione ma allo stesso tempo non faceva nulla per cambiare".

Ilaria Traditi