Da Ancona fino in Germania in ambulanza: viaggio per operare il cane investito

Viaggio nell'ambulanza speciale da Ancona alla Germania per il cane Lucky

Ancona, 11 marzo 2023 – Il cane viene investito, la Croce gialla di Ancona lo trasporta fino a Monaco. Sulla barella dell’ambulanza, stavolta, non c’era né un uomo né una donna, ma un cane. Lucky, un pastore tedesco di 2 anni, era stato investito in Umbria, a Perugia. Il proprietario, un imprenditore che conosce Ancona per motivi lavorativi, non ha esitato a contattare la Croce Gialla di Ancona per chiedere di usufruire del servizio di ambulanza veterinaria. Il mezzo – con équipe specializzata – si è dunque recato a Perugia per prelevare Lucky e trasportarlo nei pressi di Monaco di Baviera, in Germania. È qui che Lucky è nato ed è sempre qui che – su consiglio dell’allevatore – il proprietario del cane ha deciso di farlo operare. Durante tutto il viaggio, il cane è stato assistito da un veterinario. A ripercorrere la vicenda, è Stefano Bernabei, direttore della sede della Gialla: "Siamo stati contattati da un veterinario che per anni ha lavorato nelle Marche e che ora si trova a Perugia. Ci ha chiesto se eravamo disponibili a trasportare con la nostra ambulanza veterinaria un pastore tedesco di 2 anni investito sotto casa da un furgone che faceva manovra....