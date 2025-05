"Da anconetano mi vergogno"

"Ormai da anni ad Ancona – nota Stefano Berti, medico in pensione – ci sono i croceristi in giro per la città: che figura ci facciamo a lasciare i nostri preziosi resti archeologici in questo stato? Come anconetano mi sono sentito male, quando ho visto i turisti osservare i ruderi del porto antico sepolti dalla vegetazione. Ci vantiamo giustamente che il nostro porto è un approdo per le crociere, ma non possiamo tollerare che i turisti abbiano questa immagine di Ancona. Ci sono anche resti messi in salvo con coperture in mattoni, ma le ringhiere sono arrugginite e non c’è neanche un cartello. È una vergogna".