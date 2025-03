"Da artigianale a residenziale"

Larissa Capitoli ha la tabaccheria nella nuova piazza e conosce bene le Palombare: "C’è chi si lamenta dei parcheggi ma tutto sommato qui non ci lamentiamo, il parcheggio è una sosta breve, e già facendo il secondo giro si può trovare posto. I nuovi palazzi hanno i loro garage, ma il quartiere viene utilizzato come parcheggio scambiatore, da qui molti prendono il bus che li porta in centro, perché è comodo e non si paga. Per il resto tutto positivo, la piazza s’è rivitalizzata e viene vissuta, il quartiere è cambiato, da artigianale è diventato residenziale. Per la pulizia siamo fortunati, c’è un ragazzo di AnconAmbiente che è responsabile della zona ed è sempre molto attento, come dopo Carnevale, hanno pulito tutto. Peccato che non siano altrettanto attenti i residenti. Le Palombare sono molto richieste, ultimamente".