Da Bello Figo a Righeira: tutti i live del Rotondo

Oggi e domani al Mamamia Alternativ Music Club va in scena il Rotondo Music Festival, l’evento trasversale che riunisce generazioni diverse sotto un unico cerchio di suoni, energie e visioni.

Con due palchi, la line-up del 2025 è un intreccio perfetto fra icone intramontabili e nuove voci della scena contemporanea: stasera salirà sul palco Johnson Righeira, simbolo di un’epoca e autore di brani che hanno fatto la storia dell’estate italiana, come ’Vamos a la playa’ ed ’Estate sta finendo’: inni che hanno attraversato decenni e che ancora oggi risuonano come colonne sonore di spensieratezza collettiva. Prima ancora in scena il Duo Bucolico, icona contemporanea del teatro-canzone.

Domani spazio alla nuova generazione: Tredici Pietro (figlio di Gianni Morandi), uno tra i talenti più rappresentativi ed affermati della scena nazionale, è pronto a travolgere il pubblico con un live che intreccia eredità familiare e fortissima identità artistica personale.

Subito dopo sul palco salirà Bello Figo, con uno spettacolo in live band, un connubio esclusivo ed esplosivo. Dopo la sua apparizione al Miami Festival 2024, il suo show torna come uno degli eventi più virali, capace di unire musica, ironia, fenomeni sociali e provocazione.

Lo sguardo internazionale quest’anno è rappresentato da Saint Ludo, direttamente dal Regno Unito, tra le dj e producer più innovative della nuova scena elettronica globale, che guiderà la notte del festival con un set visionario e senza confini; al suo fianco, per una festa tutta da ballare, Evissimax, Elasi, Rebecca Bernardi e Claudia Sapienza.

Rotondo Music Festival conferma la sua vocazione: unire epoche e linguaggi, creare un ponte tra generazioni e stili diversi, dare spazio tanto alle leggende quanto agli artisti emergenti che stanno scrivendo il presente.

Nicola Torresi, Citanò Ballemo, Jacopo Galletta, Umarell, Hug Your Homies sono solo alcuni degli autori delle oltre venti performance che animeranno Senigallia e il Mamamia, trasformando la città in un epicentro di arte, musica e cultura contemporanea.

Rotondo è l’ultima grande festa di quest’estate, l’appuntamento che chiude la stagione sulla spiaggia di velluto.

Una due giorni che promette di restare impressa come uno degli eventi più importanti e trasversali del panorama musicale del Centro Italia, e che, giunto ormai alla sua terza edizione, è pronto a riconfermare il successo delle precedenti.

Silvia Santarelli