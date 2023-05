Da Bilei a Battino, corsi e ricorsi storici

Andrea

Brusa

Era il 2013 e nella politica anconetana per le elezioni Comunali si affacciò a sorpresa una lista di under 25: si chiamava A20 e candidava a sindaco un giovanissimo Matteo Bilei. Vennero sottovalutati, ma ottennero un egregio 2,95%. In quei giorni ci appellammo alla neosindaca Mancinelli per non disperdere un patrimonio così vivo e giovane: perché non concedergli un assessorato alle Politiche giovanili? Nulla. Ma arriviamo ai giorni nostri: l’accordo per il ballottaggio tra il candidato del centrodestra Silvetti e quello della lista Ripartiamo dai giovani Battino (22 anni, 2,18% di preferenze) potrà anche essere letto come una mossa disperata per vincere queste elezioni così contese, ma c’è sempre un ma. E quel ma passa attraverso la cronaca: Matteo Bilei venne scaricato dall’allora centrosinistra (per poi essere imbarcato da Carlo Pesaresi in questa tornata elettorale, 10 anni dopo), mentre Marco Battino in caso di vittoria del centrodestra sarà assessore a Politiche giovanili e università. Corsi e ricorsi storici.