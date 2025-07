"Da Bugaro solo propaganda. Non sa di cosa sta parlando"

Sull’Area Marina Protetta Giacomo Bugaro non sa di cosa parla. Leggere le sue dichiarazioni sul tema fa capire quanto serva più conoscenza e meno propaganda. Fuoco alle polveri, che il confronto abbia inizio. Andrea Nobili, candidato alle regionali per AVS, attacca Bugaro: "Definire ‘ideologica’ una misura prevista da una legge dello Stato, sostenuta da decenni da scienziati, ambientalisti, operatori turistici lungimiranti e cittadini consapevoli, è l’ennesimo tentativo di chi non ha argomenti di trasformare un tema serio in un comizio elettorale. Non esiste alcun pericolo ambientale reale? Forse chi lo afferma non ha mai letto un rapporto ISPRA sullo stato del nostro mare, né ha mai parlato con un pescatore che nota la diminuzione della fauna ittica, né con chi gestisce attività turistiche penalizzate da inquinamento, erosione costiera e perdita di biodiversità. L’istituzione di un’Area Marina Protetta non significa chiudere il mare a chi lavora, ma governarlo con intelligenza, tutelando le risorse. La proposta non viene da una frangia estremista, ma dà un’idea moderna di sviluppo, sostenibile e compatibile con il territorio. Chi grida al ‘caravanserraglio’, come Bugaro, farebbe meglio a guardare alle proprie alleanze, cementate non da idee ma da convenienze". Infine un invito raccolto: "Sono pronto, in qualsiasi momento a un confronto, anche pubblico, con Giacomo Bugaro, per fargli cambiare idea".