Da Caino e Abele a oggi Quanti misteri nasconde la luna

Quando l’uomo ha messo piede sulla luna ha raggiunto un grande traguardo per l’umanità ma allo stesso tempo ha strappato quel velo di magia tessuto dalle storie fantasiose che da sempre hanno accompagnato il nostro satellite naturale, sia per il suo altalenante cammino che per l’immagine proiettata sulla Terra. Ad esempio, una leggenda lontana lasciava intendere che ogni luna vecchia, dopo la scomparsa per far posto alla luna nuova, venisse frantumata con un martello da San Pietro per sistemare il selciato della Via Lattea che appare come una strada luminosa. Ma dove la fantasia degli uomini si è sbizzarrita di più è stato attorno alle macchie che appaiono sul suolo lunare, identificate, di volta in volta, per Caino, un ladro, una manciata di fango o un neonato. La leggenda più diffusa individua nelle macchie le sembianze di Caino, come le nonne spiegavano cantilenando ai bambini: "Vedo la luna, vedo le stelle, vedo Caino che fa le frittelle; vedo una tavola apparecchiata, vedo Caino che fa la frittata; vedo San Pietro con un fiasco di vino che gioca a carte con Caino".

Si raccontava anche che sempre Caino, per l’uccisione del fratello Abele fosse condannato a vagare per il mondo solo di notte. Ossessionato dalla luna che lo scrutava come un grande occhio luminoso, prese un forcone e infilata una fascina di rovi, si scagliò contro l’astro restandovi appeso. L’immagine creata dalle macchie lunari di un uomo con un forcone che sorregge una fascina ha fatto nascere un’altra leggenda che narra di un ladro, il quale, per rubare indisturbato, tenta di attenuare il chiarore lunare con una fascina. Altri vedevano nelle macchie una manciata di fango scagliata dal sole, invidioso della luna che si faceva bella con la sua luce. C’era anche chi individuava nelle macchie un neonato, considerando la luna dispensatrice di vita, secondo una credenza che vedeva nella luna il luogo di provenienza dei bambini. È una narrazione alla quale ancor oggi ci rifacciamo quando, per zittire un bambino che vuole interferire su fatti accaduti prima della sua nascita lo riprendiamo con: "Stai zitto tu, che allora eri ancora nel mondo della luna".

Beppe Sangiorgi