Da Cariverona a Carifac: "La nostra è utilità sociale"

L’organo di indirizzo della Fondazione Carifac ieri è stato chiamato ad esprimersi sulla vicenda legata all’accordo tra Fondazione Cariverona e Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (Carifac), con l’annunciato disimpegno della prima e l’eredità pronta a essere raccolta dalla seconda, che sta suscitando polemiche sul contenuto dell’accordo stesso per il paventato depauperamento delle quote di Ancona.

"Il trasferimento a Fondazione Carifac della competenza territoriale sulla provincia di Ancona da parte di Fondazione Cariverona – si legge in una nota arrivata ieri sera – permetterà di agevolare il contatto con la comunità di riferimento e l’adozione di iniziative in concerto con le altre fondazioni marchigiane, la cui Consulta è attualmente presieduta da Fondazione Carifac.

La dotazione patrimoniale di 30 milioni di euro, con cui Fondazione Cariverona accompagna il conferimento territoriale, non costituisce indennizzo né contropartita di accordo di scambio né tanto meno una svalutazione. Oltre a costituire un indubbio rafforzamento patrimoniale per Fondazione Carifac, non sminuisce le potenzialità erogative sul territorio di originaria competenza, garantite da precise ripartizioni statutariamente previste, tutela le erogazioni nella provincia di Ancona destinandovi i relativi proventi, rinsalda le possibilità di interazione e progettualità con le realtà del territorio".

A ulteriore tutela delle realtà operanti nella provincia dorica – dicono ancora da Carifac – è previsto che Fondazione Cariverona ceda anche una dotazione immobiliare, porti a termine l’erogazione dei contributi già deliberati, che ammontano a oltre 10 milioni di euro e continui a concedere nuove erogazioni nella provincia di Ancona per almeno un anno dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

"Inoltre nella trattativa in corso tra le Fondazioni sono costantemente coinvolti e informati i principali stakeholders del territorio anconetano, come il Comune di Ancona nella persona del sindaco – continua -. La Fondazione Carifac è una persona giuridica privata senza fine di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale. Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo nel proprio territorio di competenza. La salvaguardia del proprio patrimonio, dal cui investimento derivano le risorse da destinare all’attività erogativa e la prossimità territoriale con gli enti e le associazioni che della predetta attività possono beneficiare, caratterizzano i criteri orientativi dell’attività di Fondazione Carifac attività, per altro, controllata dal Ministero dell’Economia e Finanze".