"Da casa mia non me ne vado". Poi arriva l’agente-attore

C’è un aneddoto reso noto dalla Polizia Locale in occasione della presentazione dei dati sull’attività del 2022 che più di altri dà l’idea della vicinanza e del supporto che le forze dell’ordine possono offrire ai cittadini. La storia riguarda un’anziana anconetana, 81 anni, il cui appartamento e tutto il fabbricato di cui fa parte, erano stati danneggiati dalle scosse di terremoto dello scorso 9 novembre. Così alla donna era stato suggerito di trasferirsi entro un paio di giorni da qualche parente ma non c’era stato nulla da fare, nè i familiari nè i Vigili del Fuoco erano riusciti nell’intento di convincerla. Del resto si sa quanto le persone anziane siano legate alla loro casa e alle loro abitudini e quanto sia per loro difficile di conseguenza affrontare un trasloco e un trasferimento. Ma ecco che entra in gioco proprio la Poliza Locale, in particolare un agente gentile e paziente e "bello come un attore" (parole sue), l’unico che è riuscito a farla ragionare. La nonnina dopo la piacevole chiacchierata ha quindi fatto le valigie e si è trasferita dal nipote, così da permettere la messa in sicurezza dello stabile.