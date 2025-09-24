Da Castelplanio al Papa, la storia di 17 marciatori per la pace e il clima

Castelplanio (Ancona), 24 settembre 2025 - Si è conclusa a Roma la marcia per il clima, la pace e l’agenda 2030, promossa dall’associazione H-Earth Mani e Cuore presieduta da Andrea Garbini. Partita il 13 settembre dal Parco Gandhi di Castelplanio, la marcia ha attraversato Marche, Umbria e Lazio con 17 marciatori, ciascuno portavoce dell'Obiettivo 13 di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, portando ovunque un messaggio forte: “Pace e ambiente sono inseparabili”. Domenica scorsa i marciatori hanno partecipato all’Angelus in piazza San Pietro, dove Papa Leone XIV ha rivolto un saluto speciale all’associazione H-Earth Mani e Cuore. Un gesto breve ma di grande valore simbolico. Sempre domenica, la marcia ha fatto tappa in due momenti di confronto politico e istituzionale. Nella sede di Radicali Italiani, i marciatori sono stati accolti dal segretario Filippo Blengino, che ha offerto spunti su giustizia internazionale, democrazia e gestione delle migrazioni. L’incontro, accompagnato dalla musica del maestro David Uncini e del Riciclato Circo Musicale, ha visto anche gli interventi di Andrea Salimbeni (Eumans), che ha sottolineato la necessità di strumenti di partecipazione come le assemblee dei cittadini. Nel pomeriggio, presso la storica sede del Partito Democratico di Ponte Milvio, i marciatori hanno incontrato Giovanni Cerrina, segretario del circolo, e Marco Giordano, in rappresentanza dell’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale, che ha illustrato le politiche locali su decarbonizzazione, piantumazione e sostenibilità. “Momenti che hanno confermato come solo il dialogo tra sogno, visione e concretezza possa rendere possibile la transizione ecologica” spiegano dall’associazione. Il cammino si è concluso ufficialmente lunedì scorso con la conferenza stampa alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, organizzata con il supporto dell’onorevoel Eleonora Evi. Sono intervenuti: Andrea Garbini, Mattia Da Re, coordinatore del progetto Obiettivo 13, Francesca Druetti, segretaria di Possibile e Nicolò Musumeci, segretario della Federazione dei Giovani Socialisti. “Il cammino prosegue – hanno spiegato i promotori –: insieme alle organizzazioni che hanno aderito individueremo i prossimi passi per un futuro ecologicamente e socialmente sostenibile.” L’associazione H-Earth Mani e Cuore ha annunciato i prossimi passi: “La creazione di un vademecum di imprese e prodotti a basso impatto ambientale, la promozione delle comunità energetiche, e lo sviluppo di progetti di riforestazione e compensazione dell'anidride carbonica". Come ha ricordato il climatologo Luca Mercalli alla partenza: “Un anno di guerra in Ucraina ha prodotto emissioni pari a quelle di un anno intero del Belgio. Non ci può essere transizione ecologica senza pace.”< span=""><>