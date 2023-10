Da "Cavò Lieviti e Distillati" c’è Renato Bosco, il guru della pizza "Senigallia Città Gourmet" si conferma un punto di riferimento per chef stellati, maestri gelatieri e influencer della cucina. Lo dimostra la visita a sorpresa di Bruno Barbieri a Paolo Brunelli e di Renato Bosco e Manuel Saraceno a Cavò Lieviti e Distillati, entrambi in Via Carducci.