Da Conchiglia Verde a Casacon "Tre giorni di festa, Caputo per il via"

Saranno tre giorni di festa con grandi nomi per ridare vita a un luogo storico per la Riviera del Conero, immerso nel verde del Parco, dopo mesi di lavoro per la rinascita.

Il nuovo locale a Sirolo ha abbandonato il nome Conchiglia Verde e si è trasformato in Casacon, dall’unione della parola casa come luogo familiare e Con, compreso nella parola Conchiglia che rimane come simbolo del luogo e rappresenta l’incontro e lo stare insieme con altre persone. Venerdì dalle 22, dopo 19 album e migliaia di concerti in giro per il mondo, sarà Sergio Caputo a celebrare dal vivo il quarantesimo compleanno del suo album d’esordio "Un sabato italiano" per una serata amarcord che darà il via alla stagione estiva celebrando la memoria storica della Conchiglia Verde nel locale sorto sulle sue "ceneri".

Il progetto è incentrato sull’essere umano a 360 gradi: corpo, anima e mente. Non solo una struttura ricettiva con ristorante, cocktail bar, musica live e suite, ma anche un punto di ritrovo per attività variegate cui gli ospiti potranno prendere parte: dai percorsi enogastronomici a quelli legati alla natura e alla scoperta del territorio, passando per le attività olistiche, i corsi di cucina, gli eventi e i momenti di relax da trascorrere nel parco naturale. Il locale, infatti, si trova al centro di uno sviluppo culturale e turistico molto importante, in cui viene dato maggior peso all’experience totale che il viaggiatore proverà attraverso i differenti servizi offerti dal litorale del Conero.

"La nostra intenzione è stata recuperare la memoria storica del locale e valorizzare il territorio. E’ stato un lavoro difficile, durato mesi. Siamo tutti in fibrillazione. Per questo primo fine settimana è già tutto sold out – spiega il ceo Carlo Boldrini -. Tra i big Caputo e lo chef stellato Vincenzo Guarino". Casacon è eticamente sostenibile e plastic free, alla base c’è un regolamento dettagliato che prevede, tra i vari impegni, la piantumazione degli alberi e la creazione di isole ecologiche adibite allo smaltimento dei rifiuti.

Grande cura è dedicata anche all’ambiente circostante, con maggiore attenzione verso le specie protette che popolano il Parco, come è stato fatto durante l’operazione di bonifica effettuata nei primi mesi dall’avvio dei lavori, che ha permesso di rimuovere materiali tossici e rifiuti accumulati in 15 anni di abbandono, spazio che continuerà a godere di protezione anche grazie all’utilizzo di musica e luci che rispettano gli animali e la natura circostante. La sua apertura darà il via all’estate con tre giorni di eventi appunto da venerdì. Dalla musica italiana, che celebra la memoria storica della Conchiglia Verde, a quella internazionale ed etno-elettronica della Casacon band.

La programmazione artistica sarà una fusione di generi musicali che racconta la filosofia di Casacon, in perfetto equilibrio tra benessere e divertimento. Con la musica, aperitivo e cena. Dopo Caputo e Mark e I bella bolla venerdì, dalle 23 alle 2 after dinner con dj set Simone Barbaresi. Aperitivo dalle 19 con Agostino Maria Ticino. Sabato dalle 19 alle 21 dj set con Davide Casaccia, alle 21 Casacon band e dalle 22.30 Simone Barbaresi e Danny Losito. Domenica da mezzogiorno alle 19 replicano Barbaresi e Ticino, dalle 19 alle 21 Mash machine e dalle 21 a mezzanotte Barbaresi. Servizio navetta gratuito.

Silvia Santini