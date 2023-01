Da contabile d’azienda a ladra: condannata

Da contabile a ladra. Così la responsabile di una azienda privata che si occupa di assistenza alle navi avrebbe messo da parte un gruzzoletto approfittando della sua posizione lavorativa per girare sul suo conto corrente postale pagamenti di fatture per spese di forniture inesistenti. La donna, 65 anni, della Valmusone, è finita imputata per appropriazione indebita, aggravata dall’incarico che ricopriva in azienda, quello di ragioniera contabile. Stando alle accuse avrebbe portato via quasi 3mila euro alla ditta per cui ha lavorato tanti anni anche se il sospetto è che possa essersi intascata anche di più, nel tempo.

I conti sono iniziati a non portare quando la contabile è andata in pensione. Era aprile del 2019 e al suo posto l’azienda aveva assunto una nuova dipendente. Proprio controllando gli ultimi pagamenti e confrontandoli con gli acquisti effettuati non portavano i conti. Approfondendo la questione è emerso che, in almeno sette operazioni, che sarebbero state effettuate dalla dipendente infedele, risultavano dei bonifici ad un conto postale a lei cointestato. Così avrebbe giustificato la registrazione di fatture ed operazioni di fornitura in realtà inesistenti per la pubblica accusa. Per giustificare le uscite di denaro avrebbe fatto pagamenti a favore di ditte fornitrici e che lavoravano con la sua azienda facendo finire il denaro però a lei. Quando la ditta si è accorta ha fatto denuncia e la vicenda è finita in tribunale.

Ieri, davanti alla gup Francesca De Palma, l’imputata ha patteggiato la pena a dieci mesi e al pagamento di 900 euro di multa. La somma di cui si ha avuto riscontro è di 2.800 euro, riferiti all’ultimo periodo in cui la donna ha lavorato come contabile. Difficile risalire ad altre condotte illecite che potrebbe aver tenuto anche in precedenza e per tutta la durata del lavoro svolto da oltre dieci anni.

ma. ver.