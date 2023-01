Da contratto doveva essere consegnato in 270 giorni L’assessore: "La ditta è fuori tempo e paga penali"

Quello di via XXIX Settembre è stato ribattezzato "il cantiere lumaca", per la durata eccessiva dei tempi che hanno già sforato quelli massimi previsti. Iniziato a dicembre del 2020 aveva da contratto 270 giorni lavorativi ma ancora mancano buona parte dei lavori. "La ditta è già fuori tempo contrattuale – dice Paolo Manarini, assessore ai Lavori Pubblici – lo sappiamo e paga penali ogni giorno di ritardo che accumula. Entro gennaio però i lavori che restano da finire, quelli su Porta Pia, saranno completati. Attualmente il cantiere è fermo perché la ditta ha personale che viene da fuori e hanno fatto i vari ponti per le feste natalizie. Riprenderanno a lavorare il 9 gennaio, passata la Befana". Il tratto interessato e lungo meno di un chilometro, dalla Banca di Italia fino a Porta Pia. Le balaustre sostituite sono state anche alzate di qualche centimetro per rispettare i dettami di sicurezza. Nel tratto dove i lavori sono conclusi sono alternate a delle vetrate trasparenti che permettono di vedere il mare dal porto. Realizzata una nuova pensilina per l’attesa degli autobus con una pergola con copertura con tetto vegetale anche se ancora lungo il tratto c’è il palo con la scritta della fermata provvisoria.