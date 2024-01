Dà del ladro al dentista sui social. Condannato per diffamazione

Un commento su un video professionale girato da un dentista, dove gli dava del "ladro" e lo invitava ad abbassare i prezzi spropositati, ha inguaiato un 63enne residente nel Fabrianese, finito a processo per diffamazione aggravata dal mezzo social al tribunale di Ancona. L’uomo, nativo dell’Umbria, era intervenuto nei commenti, sotto a un video pubblicato sul profilo Facebook dello studio dentistico, dove il professionista spiegava la procedura di un impianto dentale. Un video visualizzato da 15mila persone. La frase scritta nei commenti sottostanti era stata: "Ma cosa vuoi spiegare – aveva scritto l’imputato –, prima abbassate i prezzi, ladri legalizzati". Il commento era stato scritto il 5 maggio del 2019. Il dentista lo aveva visualizzato e come lui anche tutti quelli che avevano visto il video. Per questo, il diretto interessato ha denunciato il fatto alla polizia postale. Fatti gli accertamenti, gli agenti sono risaliti al 63enne. Ieri, è stato sentito in aula, davanti al giudice Pietro Renna. Ha spiegato che era stato colto da un momento di rabbia, perché era stato da un altro dentista che faceva prezzi inferiori e così si era lasciato andare nel commento, ritenendo i loro prezzi spropositati. L’imputato, difeso dall’avvocato Cinzia Paoletti, però non sarebbe stato nemmeno cliente dello studio. Il giudice ha condannato il 63enne a quattro mesi di reclusione e a risarcire il dentista – che si è costituito parte civile con l’avvocato Massimiliano Bossio – di mille euro. ma. ver.